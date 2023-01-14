Pınar KSK deplasmanda

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Play-In etabında hafta içinde UCAM Murcia'ya elenmenin üzüntüsünü yaşayan Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bugün ilk yarının son maçında AYOS Konyaspor'a konuk olacak. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te gerçekleşecek. Ligde son 8 maçta 7 galibiyet alarak çıkış yakalayan Karşıyaka, 14 haftada 10 galibiyetle dördüncü sırada yer alıyor. Geçen sezon Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca'nın eski yardımcılarından Engin Gençoğlu yönetiminde Süper Lig'e yükselen Konyaspor ise 6 galibiyet elde etti.