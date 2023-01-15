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Haberler Spor Beşiktaş, Fransico Montero'yu Hamburg'a kiraladı

Beşiktaş, Fransico Montero'yu Hamburg'a kiraladı

Son dakika haberleri... Beşiktaş, Francisco Montero'nun 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Alman ekibi Hamburg'a kiralandığını duyurdu.

15.01.2023, 18:24

Beşiktaş, Fransico Montero’yu Hamburg’a kiraladı

Beşiktaş, savunma oyuncusu Francisco Montero'nun Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'a sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Alman ekibi ayrıca istediği takdirde 2022-2023 sezonu sonunda 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanarak Montero'yu kalıcı olarak kadrosuna katabilecek.

Siyah-beyazlı ekipten Montero'nun geçici transferi konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Francisco Javier Montero Rubio'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar, 2.500.000 Avro bedelinde satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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