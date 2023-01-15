Manisa tatsız

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Boluspor'a 3-1 mağlup oldu ve iki maç sonra yenilgiyle tanıştı. 10. dakikada gelişen Manisa FK kontra atağında Batuhan Kör ceza sahası içinde topa buluştu. Batuhan Kör'ün müsait durumdaki vuruşu dışarıya çıktı. 31. dakikada Manisa FK atağında Boluspor savunmasının müdahalesi sonucu Gakpa, ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gakpa, fileleri havalandırdı: 0-1. 45+6. dakikada Boluspor atağında sol kanattan Bregu'nun açtığı ortaya iyi yükselen Posmac'ın kafa vuruşu kaleci Birkan'ın üzerine geldi. Birkan topu kontrol edemeyince top da ağlarla buluştu: 1-1.

3 DAKİKADA 2 GOL

51. dakikada gelişen Boluspor atağında Bülent'in pasında Bregu'nun vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-1. 54. dakikada ceza sahası girişinden yapılan vuruşta top kaleci Birkan'dan döndü. Topu Bolusporlu Dino tamamlayarak ağlara gönderdi: 3-1. 69'da Prib'in kullandığı köşe vuruşunda Adem ön direkte topu önünde buldu. Şutu savunmadan döndü. Topu takip eden Gakpo uzak köşeye gönderdiği top yine savunmadan sekti. Manisa FK zorlu müsabakayı 3-1 mağlup tamamladı.

5 FUTBOLCU GİTTİ

MANİSA FK'da, devre arasında ayrılan üçüncü isim Mert Kuyucu oldu. Köln II ekibinden sezon başında kadroya dahil edilen 23 yaşındaki gurbetçi defans oyuncusu, 3. Lig ekibi Karaman FK'ya kiralandı. Siyahbeyazlılarda, Selim Ilgaz 2. Lig temsilcisi Çorum FK'ya kiralık olarak gönderilmiş, Hakan Barış ve Arnavut orta saha oyuncusu Eros Grezda'yla da yollar ayrılmıştı. Sidi Berat Haroun da U-19 takımına gönderildi.

ERİŞ'TEN TEK DEĞİŞİKLİK

MANİSA FK Teknik Direktörü Levent Eriş Boluspor karşısında tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam ligin ilk yarısının son haftasında 24 Aralık'ta deplasmanda oynanan ve 0-0 biten Pendikspor müsabakasında görev alan Edgar Prib yine Adem Büyük'e şans verdi. Siyah-beyazlılarda sakatlanan Nizamettin ise Çalışkan ise sezonu kapattı.