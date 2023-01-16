Altınordu zincir kırdı

Spor Toto Birinci Lig'de son 9 maçta sadece bir beraberlik alarak ateş hattına demir atan Altınordu, sahasında geriye düştüğü maçta direkt rakiplerinden olan Gençlerbirliği'ni mağlup etti: 2-1. İzmir temsilcisi, puanını 16'ya çıkartırken, Gençlerbirliği ise 7 puanla son sırada kaldı. 23. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Torje, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
EMİRCAN SKORU BELİRLEDİ
50'de Ali Dere'nin köşe atışında ceza sahası içinde Ali Özgün'ün şutu ağlara gitti: 1-1. 66'da ceza sahası içinde topla buluşan Ali Özgün, topu Emircan'ın önüne indirdi ve Emircan da düzgün vuruşla topu filelere yolladı: 2-1. 68'de Ali Özgün yine topu Emircan'a indirdi, bu kez Emircan'ın şutunu kaleci Nurullah iki hamlede kurtardı. 76'da Erkan'ın uzaktan şutunu Ali Emre Yanar zorlukla kornere çelmeyi başardı. Müsabaka 2-1 Altınordu üstünlüğüyle sona erdi.
KÖTÜ SERİ BİTTİ
Altınordu, Gençlerbirliği'ni yenerek kötü serisini noktaladı. Bu süreçte 8 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak ateş hattına demir atan kırmızı-lacivertliler, 9 karşılaşmanın ardından hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı ve ikinci yarıya çok iyi bir başlangıç yaptı.
ALİ ÖZGÜN YILDIZLAŞTI
İzmir temsilcisinin kadrosuna kattığı 5 isimden ikisi olan Metehan Mimaroğlu ve Ali Özgün, dün Altınordu'nun ilk golünde işbirliği yaptı. Metehan ilk asistine imza atarken, ceza sahasına yaptığı ortada Ali Özgün'ü buldu ve tecrübeli forvet ilk maçında ağları sarmayı başardı. Öte yandan Altınordu'nun ikinci golünde ise Ali, Emircan'a şık golün asistini yaptı ve yıldızlaştı.
GÖKHAN ÜNAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal, dün oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında sahaya yaptığı 3 değişiklikle çıktı. Genç teknik adam, kadroya katılan 5 ismin 3'ünü ilk 11'e monte ederken, Muzaffer'in yerine Emirhan'a, Şeref'in yerine Metehan Mimaroğlu'na, Emircan'ın yerine ise Ali Özgün'e görev verdi. Geçtiğimiz günlerde takıma katılan Selim Ay ile Erdem Gökçe ise mücadeleye yedekler arasında başladı.
MİNİ YORUM / BERKE ÖZBAY
Takım ruhu geri döndü
Kadrosuna yaptığı 5 önemli takviyeyle ikinci yarının ilk sınavına çıkan Altınordu, 9 maç sonra galibiyetle tanıştı. İzmir temsilcisinde Torje'nin golünün ardından moraller bozuldu. Özellikle ilk yarıda çok fazla yan ve geri pas yaptığı için hücumda üretkenlik gösteremedi. Savunmasında büyük açıklar verdi. İkinci yarıya çok daha hareketli başlayan kırmızı-lacivertliler, alışık olduğumuz Altınordu mücadelesini ve ruhunu sahaya yansıttı.
Gökhan Hoca'nın Emircan'ı oyuna sürmesi maçın dönüm noktasıydı. Nitekim oyuna kattığı hareketliliğin yanında takımının ikinci golüne de imzasını attı.
Bir diğer parantez ise kesinlikle Metehan Mimaroğlu'na ve Ali Özgün'e açılmalı... Metehan, üretti, çabaladı, rakibi çok yıprattı ve Ali Özgün'e golü attırdı. Ali, Emircan'ın golünde de pası verirken, 1 gol, 1 asistle adeta yıldızlaştı... Emirhan ile Erdem de bu takıma çok büyük katkılar verecek... İzmir ekibi, yaptığı takviyelerle maç oynadıkça çok daha iyi bir performans sergileyecektir. Eğer Altınordu dün ikinci yarıda sergilediği cesur oyununu sürdürürse, güzel günlere kavuşacaktır... Kırmızı-lacivertlilerin 5 transferi takıma kalitenin yanında, Altınordu ruhunu da getirmiş...