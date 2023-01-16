Altınordu zincir kırdı

Spor Toto Birinci Lig'de son 9 maçta sadece bir beraberlik alarak ateş hattına demir atan Altınordu, sahasında geriye düştüğü maçta direkt rakiplerinden olan Gençlerbirliği'ni mağlup etti: 2-1. İzmir temsilcisi, puanını 16'ya çıkartırken, Gençlerbirliği ise 7 puanla son sırada kaldı. 23. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Torje, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



EMİRCAN SKORU BELİRLEDİ

50'de Ali Dere'nin köşe atışında ceza sahası içinde Ali Özgün'ün şutu ağlara gitti: 1-1. 66'da ceza sahası içinde topla buluşan Ali Özgün, topu Emircan'ın önüne indirdi ve Emircan da düzgün vuruşla topu filelere yolladı: 2-1. 68'de Ali Özgün yine topu Emircan'a indirdi, bu kez Emircan'ın şutunu kaleci Nurullah iki hamlede kurtardı. 76'da Erkan'ın uzaktan şutunu Ali Emre Yanar zorlukla kornere çelmeyi başardı. Müsabaka 2-1 Altınordu üstünlüğüyle sona erdi.



KÖTÜ SERİ BİTTİ

Altınordu, Gençlerbirliği'ni yenerek kötü serisini noktaladı. Bu süreçte 8 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak ateş hattına demir atan kırmızı-lacivertliler, 9 karşılaşmanın ardından hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı ve ikinci yarıya çok iyi bir başlangıç yaptı.



ALİ ÖZGÜN YILDIZLAŞTI

İzmir temsilcisinin kadrosuna kattığı 5 isimden ikisi olan Metehan Mimaroğlu ve Ali Özgün, dün Altınordu'nun ilk golünde işbirliği yaptı. Metehan ilk asistine imza atarken, ceza sahasına yaptığı ortada Ali Özgün'ü buldu ve tecrübeli forvet ilk maçında ağları sarmayı başardı. Öte yandan Altınordu'nun ikinci golünde ise Ali, Emircan'a şık golün asistini yaptı ve yıldızlaştı.

GÖKHAN ÜNAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal, dün oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında sahaya yaptığı 3 değişiklikle çıktı. Genç teknik adam, kadroya katılan 5 ismin 3'ünü ilk 11'e monte ederken, Muzaffer'in yerine Emirhan'a, Şeref'in yerine Metehan Mimaroğlu'na, Emircan'ın yerine ise Ali Özgün'e görev verdi. Geçtiğimiz günlerde takıma katılan Selim Ay ile Erdem Gökçe ise mücadeleye yedekler arasında başladı.