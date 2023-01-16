Beşiktaş’a ‘Güneş’ doğdu

Süper Lig'de Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle kendine geldi. Sezona teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde başlayan siyah-beyazlı takım, Fransız çalıştırıcının görev yaptığı son 6 haftada sadece bir kez kazanırken, Şenol Güneş 6 haftalık lig performansının son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Şenol Güneş'in ekibi son Konyaspor engelini de kayıpsız geçerken Cenk Tosun tecrübeli teknik adam ile 6'sı lig, biri kupa olmak üzere 7 maçta 7 gol atmayı başardı.



ABOUBAKAR BEKLENİYOR

Siyah beyazlı İstanbul ekibinin Vout Weghorst'un yerine eski golcüsü Vincent Aboubakar ile 2,5 yıllık sözleşme ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Futbolcunun kulübü Al Nassr ile sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Al-Shabab forması giyen ve sakat olduğu iddia edilen Aaron Boupendza'nın durumu da hala araştırılıyor.

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