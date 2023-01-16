Bodrumspor doludizgin

1. Lig'de ilk iki mücadelesi veren Bodrumspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u yenerek ikinci yarıya zaferle başladı: 0-1. 8'de Onur'un hatasında topu kapan Doğukan, soldan ceza alanına girip vurdu. Kaleci Sousa gole izin vermedi. Aynı dakikada Kenan'ın ceza alanı çizgisi önünden şutunda top yan direkte patladı. 18'de Celal topu auta yolladı. 32'de Imeri'nin sol kanattan ortasında Kenan bekletmeden şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1. 41'de Haqi'nin ara pasında Yakup bomboş pozisyonda kaleci Sousa'ya takıldı. 45+3'te Yakup ceza alanı içinde Süleyman'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterirken atışı kullanan Yakup ilk yarı skorunu belirledi: 1-1.



ÖNCE ÖNE GEÇTİ SONRA FARKI AÇTI

46. dakikada Cengizhan'ın geliştirdiği atakta Süleyman'dan seken topla ceza alanına giren Yakup boş pozisyonda çerçeveyi bulamadı. 71. dakikada Kaleci Abdulsamed'in hatalı pasında Taha'dan önce araya giren Koray soldan çalımlarla ceza alanına girerek ağları havalandırdı: 1-2. 90+10'da paslaşılarak kullanılan kornerde Gökdeniz dar açıya rağmen şık bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-3. Bodrum evine zaferle döndü.



ON BİR DEĞİŞTİ

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ikinci yarının ilk maçında son oynadıkları Göztepe randevusundan farklı olarak on birde iki değişiklik yaptı. Savunmada Ali'nin yerine Süleyman Özdamar forma giyerken, orta alanda da Erkan'ın yerine Mohammed forma giydi. Taşdemir, hücum hattında Samet, Kenan ve Celal'den oluşan hattı bozmadı. Bodrumspor'da 18. haftada oynanan Samsun maçı sonrası sakatlanan Yekta Kurtuluş dün de forma giymedi. Tedavisi süren 37 yaşındaki orta saha Göztepe maçının ardından dün de kafilede yer almadı.





DİĞER