Fener moral buldu

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı uzatmada bulduğu golle mağlup etti: 1-2. 4. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Markovic'in uzak köşeye plase vuruşu yandan auta çıktı. 8'de Crespo'nun ortasında savunmada Ertuğrul'un hatasıyla seken topu önünde bulan Valencia'nın penaltı noktasından boş kaleye vuruşu ağlarla buluştu: 0-1. 27'de Jevtovic'in ortasına gelişine vuran Sagal'ın şutunu kaleci Altay son anda kornere çeldi.



KARŞILIKLI GOLLER GELDİ

55'te Maxim'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe savunması ceza sahası yayına doğru topu uzaklaştırdı. Burada bulunan ve topu önünde bulan Kitsiou'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlara gitti: 1-1. 90+1'de Rossi'nin ara pasına hareketlenen Enner Valencia'nın dar açıya rağmen vuruşunda, karşılaşmanın skorunu ilan eden golü kaydetti: 1-2.



SAMET İLK KEZ

Fenerbahçe'nin devre arası transferinde kadrosuna Adana Demirspor'dan dahil ettiği Samet Akaydın, müsabakaya ilk 11'de başladı. Başarılı savunma oyuncusu, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta etkili bir oyun ortaya koydu.



VALENCİA YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Enner Valencia, Gaziantep FK karşısında attığı 2 golle takımına üç puanı getiren isim oldu. Yıldız futbolcu, ligdeki gol sayısını da 15'e yükseltti. Giresun maçından beri sessiz kalan Enner gol orucuna da bozdu.



SAGAL KIZARDI

Gaziantep FK'da yıldız oyuncu Angelo Sagal, kırmızı kart gördü ve takımını eksik bıraktı. İlk sarı kartını 59. dakikada gören Sagal, 70'te rakibine yaptığı faulün ardından topa vurdu. Hakem, yıldız ismi ikinci sarıdan kırmızı kart ile saha kenarına yolladı.





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