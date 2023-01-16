G.Saray’dan Cenk hamlesi

Süper Lig'de 8'de 8 yapıp zirvedeki saltanatını sürdüren Galatasaray dış transferde atağa kalktı. Aslan'ın Sivasspor'dan sol bek Uğur Çiftçi ile büyük oranda anlaşma sağlarken stoper için de sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. Sarıkırmızılı kulübün hedefindeki ismin Cenk Özkaçar olduğu iddia edildi. İspanyol ekibi Valencia'da kiralık oynayan ve bonservisi Lyon'da olan 22 yaşındaki solak stoper için temas kuran yönetimin ilerleme kaydettiği belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un Cenk'i, Nelsson ve Abdülkerim Bardakçı'ya bir alternatif olarak düşündüğü öğrenildi.



ALTAY'IN ALTYAPISINDAN

Altay altyapısından çıkan Cenk İzmir ekibinden Lyon'a transfer olarak dikkatleri üzerine çekmişti. La Liga'da bu sezon 3 maça çıkan Cenk, Türkiye A Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Transferin bu hafta içi netlik kazanması da bekleniyor.





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