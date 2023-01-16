Yeni Kaf-Kaf’tan müthiş start

3. Lig 1. Grup'ta sezonun ilk yarısını 4 maçlık galibiyet hasretiyle kapatan Karşıyaka, güçlendirdiği kadrosuyla ikinci yarının ilk sınavında grupta son ayların flaş takımı Nevşehir Belediyespor'u 2 kez yenik duruma düşmesine rağmen 4-2 mağlup etti, devreye müthiş başladı. Grupta 9 maçtır yenilmeyen Nevşehir önünde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk yarıyı 2-1 mağlup tamamlayan Kaf-Kaf, ikinci 45 dakikada taraftarının desteğiyle galibiyete uzandı, moral depoladı. Ara transferde Okan ve İhsan Furkan'la yollarını ayırıp özellikle kanatları takviye eden Karşıyaka'da altyapıdan çıktıkları yuvalarına dönen Ali Say ve Yılmaz'ın ilk 11'e monte edilmesi fark yarattı.



YERİNİ SAĞLAMA ALDI

Haftalar sonra 3 puanı hanesine yazdıran yeşil-kırmızılı ekip, Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırırken, yarışta ikinci yarıya iddialı başladı. Karşıyaka'da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel de takımıyla aldığı üst üste 3 beraberliğin ardından ilk kez galibiyetle tanıştı. Dinçel, istekli oynadıklarını belirterek "İki kez geriye düştük ama hiçbir şekilde bırakmadık. İstekli ve coşkulu oyunla kazanmayı başardık. Devamı gelecek" dedi.

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