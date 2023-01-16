  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın yapılacak 3 maçla başlayacak. Tek maç usulüne göre yapılacak mücadelelerin kazananları adını çeyrek finale yazdıracak.

16.01.2023, 11:50

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı başlıyor

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak son 16 turunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle:

YARIN:
14.30 Demir Grup Sivasspor-Teco Karacabey Belediyespor (RHG Enertürk Enerji)

17.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)

18 OCAK ÇARŞAMBA:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

20.30 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Ümraniye Şehir)

19 OCAK PERŞEMBE:

17.30 Gaziantep FK-Arabam.com Konyaspor (Kalyon)

20.30 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA