Arkas rakip tanımıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, deplasmanda Tokat Plevne'yi 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi ligde aldığı 12 galibiyet, 3 mağlubiyetle puan tablosunda 3. sırada yer alıyor. Ligin ilk sırasında 14 galibiyetle Halkbank, 2. basamakta da Ziraat Bankkart bulunuyor. Arkas Spor, ligdeki yenilmezlik serisini de 6 müsabakaya çıkarmış oldu. İzmir temsilcisi gelecek hafta İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 17.30'da Hekimoğlu ile karşı karşıya gelecek. Arkas Spor, hiç ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başladı.

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