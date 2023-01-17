Aslan transferde hareketli

TÜRK sol bek arayışını Uğur Çiftçi transferiyle sonlandıran Galatasaray, gözünü stoper ve santrfora çevirdi. Bu iki bölgeye de yabancı transfer yapmayı düşünen yönetim, 5 büyük ligden oyuncuların yer aldığı geniş bir listeye göre hareket ediyor. Galatasaray'da santrfor transferi için ilk tercih ise David Datro Fofana. Chelsea'nin geçtiğimiz günlerde Molde'den 12 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Fofana için Galatasaray kiralama teklifinde bulundu.

SAVUNMAYA BANİYA HAMLESİ

Chelsea'nin geniş hücum havuzunda şans bulması zor gözüken oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak isteyen sarı-kırmızılılara İngiliz ekibinden henüz olumlu yanıt gelmedi. 20 yaşındaki Fildişili oyuncu, bu sezon forma giydiği 11 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti. Öte yandan Galatasaray, Rayyan Baniya'yı da yakından takip ediyor. Fatih Karagümrük forması giyen ve Türk statüsünde oynayan savunma oyuncusu için teklif hazırlayan sarı-kırmızılılar, alternatifler üzerinde yapılacak çalışmaların ardından karar verecek.