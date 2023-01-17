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Haberler Spor Federasyondan flaş açıklama

Federasyondan flaş açıklama

17.1.2023

Federasyondan flaş açıklama
GALATASARAY Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi Hamit Altıntop ile fotoğrafı sosyal medyada gündem olurken TFF cephesinden resmi açıklama geldi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Futbol Federasyonu; Altyapı Akademileri Projesi için Türkiye'de başlattığı kulüp akademileri ziyaretlerine Avrupa'da ülke federasyonları ve kulüp akademileri ile devam ediyor. 15-18 Ocak 2023 tarihlerinde Hollanda Futbol Federasyonu, Belçika Futbol Federasyonu ve Milli Takım Tesisleri ile Ajax, Az Alkmaar, FC Westerlo, FC Genk kulüplerini de ziyaret edecek ve toplantılar yapacak heyette kulüp temsilcileride yer alıyor."
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