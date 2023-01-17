Fener golcü avında

Forvet için arayışlarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe, uzun bir süredir Antalyaspor forması giyen Haji Wright için çalışmalarını sürdürüyordu. Akdeniz ekibi, ilk etapta kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı. Kanarya ise 5 milyon Euro olan öneriyi, 7.5 milyon Euro'ya çıkardı. Ayrıca bu bonservis bedelinin yanında; Nazım Sangare, Lemos ve Bruma'dan birinin gönderilmesi gündemde. Yönetimin, bu teklifin üzerine çıkmayacağı öğrenildi.

LİSTEDE 2 İSİM DAHA VAR

Eğer Wright için kırmızı-beyazlı kulüp ile anlaşma sağlanamazsa rota bu kez alternatif isimlere dönecek. İlk hedef ise İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın formasını giyen Alfredo Morelos. Kolombiyalı oyuncunun, kontratının sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Fenerbahçe'nin eli bir hayli güçlü. Hedefteki bir diğer isim de Fransız ekibi Lyon'da görev yapan Moussa Dembele. Taraftarın, 'Defol' pankartı açtığı 26 yaşındaki golcü için Galatasaray'ın da devrede olduğu biliniyor.

ARDA GÜLER TEPKİSİ

FENERBAHÇE'DE taraftarlar Gaziantep FK karşısında uzatmada gelen 3 puana sevinirken, Arda Güler konusunda ise isyan var. Geleceğin yıldızı olarak görülen ve sezon başında 10 numaralı forma verilen genç yetenek, teknik direktör Jorge Jesus tarafından kulübeye hapsedildi. Camiada ise Portekizli hocaya karşı Arda yüzünden büyük bir tepki var. Arda'nın daha fazla süre almasını isteyen sarı-lacivertliler, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Jesus, perşembe günü oynanacak kupa maçında Arda'nın daha fazla süre alacağını söylemişti.