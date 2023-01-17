Kartal’da yoğun trafik

SÜPER Lig'de zirve yarışı veren Beşiktaş'ta yönetim transfer için kolları sıvadı. Eski golcüsü Vincent Aboubakar ile her konuda anlaşan ve geri sayıma geçen Kartal'ın üç ismi daha gözüne kestirdiği öğrenildi. Aboubakar için 22 Ocak tarihini bekleyen kurmaylar, stoper bölgesi için iki ismi takibe aldı. Kartal, Braga forması giyen Vitor Tormena için Portekiz ekibiyle temasa geçti. Yapılan ilk görüşmede 2 milyon Euro'luk teklifi geri çevrilen Beşiktaş, Braga'ya 3 milyon Euro'luk yeni bonservis teklifinde bulundu. Siyah-beyazlıların diğer hedefi ise Serie A ekiplerinden Torino'nun İsviçreli savunmacısı Ricardo Rodriguez olduğu öğrenildi. Yönetimin Çizme ekibiyle pazarlıklara başladığı belirtildi. Bu arada İstanbul ekibinin Konyaspor'un başarılı yıldızı Amir Hadziahmetovic için de resmi teklif yaptığı öne sürüldü. Kartal'ın 25 yaşındaki futbolcu için 2.5 milyon Euro önerdiği öğrenilirken, Konya yönetimi 5 milyon Euro'da diretiyor.

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