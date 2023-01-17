Nazilli Bld atağa kalktı

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor, Bayburt İl Özel İdarespor'dan ön libero Hüseyin Cihan Avcu ile prensipte anlaştı. Cemal Şener'in sakatlığının ardından Mehmet Ersavaş'a alternatif olacak 29 yaşındaki Aydınlı oyuncu ilçeye davet edilirken, yönetimle son bir görüşme daha gerçekleştirecek. Tarafların anlaşması durumunda sözleşme imzalanacak. Koçarlı Belediyespor altyapısında yetişen Avcu, Altay'da profesyonel olurken Ege'de Fethiyespor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor formalarını da giydi.

MUHAMMED DEMİRCİ OLMADI

Nazilli Belediye Kulüp başkanı Ünal Önal, Ankara Demirsporlu Hasan Kaya'nın yüksek maliyeti nedeniyle henüz anlaşma sağlayamadıklarını söylerken, Tuzlaspor'un 750 bin TL bonservis istediği Muhammed Demirci defterinin tamamen kapandığını dile getirdi.

İHSAN KARATAŞ