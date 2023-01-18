Bodrumspor’da 7 gitti 3 geldi

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarıya deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek başlayan ve Süper Lig yolunda iddiasını kanıtlayan Bodrumspor, ara transfer döneminde hareketli günler yaşıyor. 91 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılarda, 7 oyuncuyla yollar ayrıldı, 3 nokta transfer yapıldı. Bodrumspor'da, kaleci Ali Türkan, Bahadır Erol, Dejan Drazic, Adis Jahovic ve Harun Alpsoy'un ardından Musa Caner Aktaş ile geçen yıl şampiyonluk yaşayan Süleyman Güneş'le yollar ayrıldı. Yeşilbeyazlılarda 2 sezon geçiren santrfor Süleyman Güneş, 2. Lig ekibi İskenderunspor'la anlaşırken, sezon başında transfer edilen Musa Caner ise Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. Süleyman, yeşil-beyazlı formayla 65 maçta 11 gol attı. Musa Caner ise 10 resmi karşılaşmada 1 kez rakip fileleri sarstı.

TRANSFERDE NOKTA ATIŞI

Bodrumspor, ara transferde kadrosuna 3 önemli ismi dahil etti. Yeşil-beyazlılar, son olarak Manisa FK forması giyen Jamaikalı forvet Dever Orgill, Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan genç kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar ile son olarak Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen 27 yaşındaki Nijeryalı sol kanat Umar Aminu ile resmi sözleşme imzalandı. Öte yandan 21. hafta mücadelesinde 22 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Bodrumspor'da yönetim bilet fiyatlarını açıkladı. Maçın biletleri; VIP tribün 200 TL, maraton, kuzey kale arkası, güney kale arkası tribünleri 50 TL, misafir tribünü 65 TL olarak açıklandı.

ÜMİT YÖNEY