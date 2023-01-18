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Fener sol şeritte

Süper Lig’de zirve yarışı veren Fenerbahçe, gündemine İtalya temsilcisi Parma forması giyen Jayden Oosterwolde’yi aldı

18.1.2023

Fener sol şeritte

Fenerbahçe'de sol bek oyuncusu Alioski'nin performansından memnun olmayan teknik direktör Jesus'un takviye istediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen sarı-lacivertliler, daha önce de gündeme gelen İtalya Serie B ekibi Parma forması giyen Jayden Oosterwolde'yi liste başı yaptı. Kanarya, TFF'nin 21 yaş altı yabancı oyunculara sunduğu 3 kişilik kontenjanını bu bölgede kullanmayı düşünüyor. 21 yaşındaki sol bek Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor. İtalyan ekibi Hollandalı yıldızı tutmaya çalışıyor.

KANARYA'DA 5 OYUNCU YOLCU
Fenerbahçe, Oosterwolde'yi ilk etapta sezon sonuna kadar kiralamak, Parma'nın Serie A'ya yükselmemesi halinde ise önümüzdeki sezon da Oosterwolde'yi kadrosunda tutmak istiyor. Öte yandan sarı-lacivertli İstanbul ekibinde gelen isimlere yer açmak adına gönderilecek isimler belli olmaya başladı. Bu isimlerin şunlar olduğu öne sürüldü: Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve henüz yeni kontrat imzalamayan Miha Zajc, sezon başında kadroya kiralık katılan Gustavo Henrique ve Alioski, yabancı kontenjanında dışarıda kalan Bruma ve Lemos.

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