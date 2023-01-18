Fener sol şeritte

Fenerbahçe'de sol bek oyuncusu Alioski'nin performansından memnun olmayan teknik direktör Jesus'un takviye istediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen sarı-lacivertliler, daha önce de gündeme gelen İtalya Serie B ekibi Parma forması giyen Jayden Oosterwolde'yi liste başı yaptı. Kanarya, TFF'nin 21 yaş altı yabancı oyunculara sunduğu 3 kişilik kontenjanını bu bölgede kullanmayı düşünüyor. 21 yaşındaki sol bek Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor. İtalyan ekibi Hollandalı yıldızı tutmaya çalışıyor.

KANARYA'DA 5 OYUNCU YOLCU

Fenerbahçe, Oosterwolde'yi ilk etapta sezon sonuna kadar kiralamak, Parma'nın Serie A'ya yükselmemesi halinde ise önümüzdeki sezon da Oosterwolde'yi kadrosunda tutmak istiyor. Öte yandan sarı-lacivertli İstanbul ekibinde gelen isimlere yer açmak adına gönderilecek isimler belli olmaya başladı. Bu isimlerin şunlar olduğu öne sürüldü: Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve henüz yeni kontrat imzalamayan Miha Zajc, sezon başında kadroya kiralık katılan Gustavo Henrique ve Alioski, yabancı kontenjanında dışarıda kalan Bruma ve Lemos.