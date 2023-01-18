Fernandes antrenmanda

MANİSA FK, Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarına başlarken, siyah-beyazlı kulübün flaş transferi Junior Fernandes ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı. 21. haftayı bay takım olarak geçirecek siyah-beyazlılarda, 35 yaşındaki yıldız isim, ilk idmanda neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Manisa'da yeni bir hikaye yazmaya geldiğini belirten Fernandes, "Kulübün başarısı için çalışacağım. Hedefi olan bir ekibi tercih ettim. Mutluyum. Takımıma katkı sağlayarak hedeflere el ele ulaşmak istiyorum" dedi.

ÇAĞRI GİRİTLİOĞLU 'DALYA' DEDİ

MANİSA FK'nın başarılı oyuncularından, siyah-beyazlı kulüpte şampiyonluklar yaşayan Çağrı Giritlioğlu, Bolu'da takımla 100. resmi maçına çıktı. Yönetim kurulu üyesi Erdem Özkan, siyah-beyazlı takımda 'Dalya' diyen Çağrı'ya özel olarak hazırlanan formayı hediye etti.