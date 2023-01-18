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Sivasspor çok rahat

Sivas, Türkiye Kupası’nda sahasında Karacabey Bld’yi farklı yenerek tur atladı

18.1.2023

Sivasspor çok rahat
ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda DG Sivasspor, Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. 13. dakikada Uğur'un ortasında savunmadan seken topu N'Jie ağlara gönderdi. VAR'da incelenen pozisyon, Uğur'un topu oyun alanının dışından çevirdiği gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. 38'de Charisis'in yaptığı ortaya Hakan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 74'te Gradel'in ceza sahasına ortasından Hakan farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 76'da Abdullah, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. 84'te Ulvestad'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan N'Jie, karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirleyen golü attı: 3-0.
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