Trabzon tur peşinde

ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trabzonspor, bugün deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 110 gündür dış sahada oynadığı maçlarda gülemiyor. Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı son 4 lig mücadelesinde ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, kupada Ümraniyespor önünde dış saha kabusunu sonlandırmayı hedefliyor

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