Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta son şampiyon Rafael Nadal, 2. turda elendi. Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya üçüncü gün maçlarıyla devam edildi. Tek erkeklerde 22 grand slam zaferiyle en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi İspanyol Rafael Nadal, son şampiyon unvanıyla katıldığı turnuvanın 2. turunda dünya 63 numarası ABD'li Mackenzie Mcdonald ile karşılaştı. İkinci setin sonlarında yaşadığı kasık sakatlığının etkisiyle kortta zorlanan 1 numaralı seribaşı Nadal, rakibine 6-4, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup olarak Avustralya Açık'a erken veda etti.

DİĞER