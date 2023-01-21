Manisa beklemede

1. Lig'de Play-Off hedefleyen Manisa FK'da takviye çalışmaları sürerken, siyah-beyazlılar beklemeye geçti. Manisa temsilcisinin, bir süredir peşinde olduğu tecrübeli orta saha Hakan Özmert'in takımı Antalyaspor'dan ayrılmasını iple çektiği öğrenildi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süre forma giyemeyecek olan kaptan Nizamettin Çalışkan'ın boşluğunu Hakan'la doldurmak isteyen Manisa ekibinin, deneyimli futbolcunun Akdeniz ekibiyle sözleşmesini feshetmesini bekledikleri ifade edildi. Transfer döneminde geride kalan süreçte kadrosuna sadece eski Alanyasporlu futbolcu Junior Fernandes'i katan siyah-beyazlıların, teknik heyetin raporu doğrultusunda Hakan transferini bitirmeye odaklandığı kaydedildi. Hakan, Süper Lig'de geride kalan 17 maçta 11 kez forma giyerken, 1 asist yaptı.

ÇORUM FK'NIN ADEM İNADI

SPOR Toto 1'inci Lig'de bu haftayı bay takım olarak geçen Manisa Futbol Kulübü'nün tecrübeli futbolcu Adem Büyük için Çorum FK'nın osrarı sürüyor. Manisa FK yönetiminin deneyimli oyuncu için bonservis bedelini Çorumlu idarecilere ilettiği ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

BERKE ÖZBAY