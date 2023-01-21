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Haberler Spor Ryan’da sona doğru

Ryan’da sona doğru

21.1.2023

Ryan’da sona doğru
SÜPER Lig'de zirve takibini sürdüren Trabzonspor, Visca'nın sakatlığında yerini doldurmak için arayışlarını sürdürürken, bir iddia da İngiliz basınından geldi. Ada medyası, Rangers forması giyen Ryan Kent'in Trabzonspor tarafından istendiğini öne sürdü. Haberde; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu için bordo- mavili yönetimin yüklü bir teklif sunduğu ve yanıt beklediği ifade edildi. Sağ ve sol kanatta oynayabilen Ryan Kent, sözleşmesinin dondurulması gündemde olan Edin Visca'nın yerine düşünülüyor. Bu sezon Rangers'ta 20 lig maçına çıkan İngiliz yıldız, 3 gol attı, 7 de asist yaptı. Oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü.
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