Bodrum durmuyor

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor ara transfer döneminde şov yapıyor. Yeşil-beyazlılar, Çaykur Rizespor forması giyen sol bek Eren Albayrak'ın ardından Trabzonspor'dan orta saha oyuncusu Hakan Yeşil'i aldı. Şampiyonluk yarışında kadrosunu güçlendirmeye devam eden Bodrumspor, 21 yaşındaki ön libero Hakan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Hakan, ilk yarıda Adanaspor formasıyla 2'si kupa, 14'ü lig toplam 16 maçta 1101 dakika süre aldı, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Bodrumspor, Jamaikalı Orgill, Nijeryalı Aminu Umar ve Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna katmış, kaleci Ali Türkan, Musa Caner Aktaş, Adis Jahovic, Harun Alpsoy, Dejan Drazic, Süleyman Güneş, Bahadır Erol, Osman Kocaağa, Abdurrahman Canlı'yla yollarını ayırmıştı.

EVİNDE RAKİBİ KEÇİÖRENGÜCÜ

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek zirve iddiasını güçlendiren Bodrumspor, bugün evinde önemli rakiplerinden Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Ozan Ergün düdük çalacak. Yeşilbeyazlılarda kart cezalısı Celal Dumanlı müsabakada forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 200, maraton ve kale arkaları 50, misafir tribünü ise 65 TL olarak açıklandı.