Kuşadası son nefeste şükretti

3. Lig 2. Grup'ta Play-Off potasında yer alan Kuşadasıspor, evinde zirve hesapları yapan Armoni Alanya Kestelspor'la son dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda 45+3. dakikada köşe atışını Murat Çaydemir kullandı, Ali Öztürk kafayı çaktı: 1-0. İlk yarı bu skorla kapandı. 53'te Emre Tosun skoru eşitledi: 1-1. 67'de konuk ekibin golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 90'da Emre Tosun ceza sahasına girip çok sert vurdu: 1-2. Bu golden sonra itirazlarını sürdüren teknik direktör Bülent Ataman kırmızı kart gördü. 90+11. dakikada Murat Çaydemir ceza sahasında topla buluştu harika vurdu, skoru belirledi: 2-2. Bu sonuçla Kuşadasıspor puanını 31'e, Alanya Kestel Spor'da 39'a yükseltti.

İHSAN KARATAŞ