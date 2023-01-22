Manisa FK’da bir ayrılık daha

SPOR Toto 1. Lig'de 21. haftayı bay takım olarak geçiren, 22. haftada 29 Ocak Pazar günü Ege derbisinde Altaş Denizlispor'a konuk olacak Manisa Futbol Kulübü'nde, bir ayrılık daha yaşandı. Geçen seneki kadrosundan Özgür Çek ve Dever Orgill'le vedalaşan, Arnavut orta saha Eros Grezda'nın sözleşmesini fesheden siyah-beyazlılar, genç oyuncularından Ömer Faruk Çalışkan'ı Pazarspor'a kiraladı. Sidi Berat Haroun'u U-19 takımına gönderen, Selim Ilgaz'ı 2. Lig temsilcisi Çorum FK'ya kiralık gönderen, Senegalli orta saha Mamadou Cissokho'yu profesyonel yapıp Kosova'nın KF Liria takımına kiralayan Manisa FK, 24 yaşındaki orta saha Ömer Faruk'u da 2. Lig Kırmızı Grup ekibine sezon sonuna kadar gönderdi. Ömer Faruk, ilk devrede 3. Lig'de Darıca Gençlerbirliği'nde 15 maça çıktı, 2 gol attı.

ÜMİT YÖNEY