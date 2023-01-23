Altınordu’nun değişmezleri

Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor'a 2-1 kaybeden ve ateş hattından kurtulma fırsatını tepen Altınordu'da yapılan takviyelere rağmen dört isim formasını bırakmadı. Devre arasında kadrosunu Ali Özgün, Metehan Mimaroğlu, Emirhan Aydoğan, Erdem Gökçe ve Selim Ay ile güçlendiren İzmir ekibinde ikinci yarının ilk iki maçında eski oyunculardan Erdi Dikmen, Ali Dere, kaleci Ali Emre ve Kubilay Aktaş formasını bırakmadı.



ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYORLAR

Her iki maçta Erdi, Ali Emre, Ali Dere 90 dakika yer alırken, Sakarya karşısında Kubilay 88 dakika süre aldı. Bu isimler dışında ikinci yarının ilk karşılaşmasında Gençlerbirliği'ne karşı görev yapan Rıdvan, Hasan Hüseyin, Rahmi ve Ahmet İlhan son oynanan Sakarya maçında ilk 11'de yer almadı. Cumartesi günü kendi evinde Boluspor'la karşı karşıya gelecek İzmir temsilcisinde tekrar çıkışa geçmenin de hesapları yapılıyor.



■ BERKE ÖZBAY

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