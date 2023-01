G.Saray’ı Icardi uçurdu

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sağlamlaştıran Galatasaray'ı Mauro Icardi uçuruyor. Sakatlığının ardından çıktığı her maçta skor katkısı veren Arjantinli futbolcu, Antalya karşısında da takımının ilk golünü kaydetti. Galibiyette önemli bir rol oynayan Tangocu sarı-kırmızılı forma altında 6. golünü kaydetti. Icardi'nin 3 tane de asisti var. Yıldız futbolcu, Dünya Kupası için verilen aranın ardından 3 maça çıkarken, Fenerbahçe derbisinde 1 gol ve 1 asist yaptı, Antalyaspor önünde de bir gol kaydetti. Yıldız futbolcunun bu performansı dünya basınının da dikkatini çekti. Icardi'nin performansını manşetlere taşıyan dış basın yıldız futbolcunun takımını şampiyonluğa taşıdığını belirtti. Öte yandan Icardi maç sonu yaptığı açıklamada, "Takımımızın amacı kazanmak. Her hafta çalışıyoruz maç için. Haftadan haftaya bakmamız gerekiyor. Bu şekilde aynı isteklilikle, aynı şekilde çalışırsak sezon sonunda istediğimiz her şeye kavuşacağız" dedi.

