Kara Kartal tam gaz

Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u mağlup ederek 4'te 4 yaptı, zirve takibini sürdürdü: 0-2. 2. dakikada Campanharo'nun hatasıyla topu ceza sahasında önünde bulan Redmond, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 36'da Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde Gökhan Sazdağı'nın röveşatasında top az farkla yandan auta gitti. 37'de ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mane, aşırtma vuruş denedi ancak kaleci Mert gole izin vermedi.



HOSSEİNİ ÇİZGİDEN ÇIKARDI

41'de ceza sahası içerisinde iyi yükselen Cenk, topu Tayfur'un önüne indirdi. Tayfur'un sağ çaprazdan sert vuruşunda Hosseini topu çizgiden çıkardı. 43'te Redmond'un ortasında savunmadan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Salih'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2. 48'de Masuaku'nun ortasında kaleye yönelen meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 80'de Gökhan, ceza sahası çizgisi önünden sert vurdu top üstten gitti. 85'te Carole'ün ortasında topu önünde bulan Kolovetsios'un şutunda top kalenin üzerinde dışarıya gitti. Maç 2-0 sona erdi.



BEŞİKTAŞ FİRE VERDİ

BEŞİKTAŞ, Kayserispor'u deplasmanda mağlup ederken üç fire verdi. Siyah-beyazlılarda sarı kart gören Romain Saiss ve Redmond cezalı duruma düştüler. Ayrıca uzatma anlarında Rosier rakibine yaptığı çirkin hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yıldız oyuncular takımlarının gelecek hafta Alanyaspor'u konuk edeceği maçta forma giyemeyecek.



REDMOND'DAN İLK GOL GELDİ

BEŞİKTAŞ'IN sezon başında kadrosuna kattığı Nathan Redmond, Kayserispor karşısında attığı golle takımını öne geçirmeyi başardı. Yıldız ismin bu golü ayrıca siyah-beyazlı formayla attığı ilk gol oldu. Redmond'ın iki de asisti bulunuyor.



ABOUBAKAR SAHADA

BEŞİKTAŞ'IN kadrosuna kattığı ve 3. kez siyah-beyazlı takıma gelen Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, Kayserispor maçının 18 kişilik kadrosunda yer aldı. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan yıldız futbolcu, ikinci yarıda Cenk'in yerine oyuna dahil oldu.



GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ, ligde son oynadığı Arabam.com Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, geçen hafta Arabam.com Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Welinton'u Kayserispor karşısında yedek soyundurdu. Sakatlığı bulunan Josef de Souza da bu karşılaşmada görev alamadı. Şenol Güneş, bu oyuncuların yerine Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'e görev verdi.

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