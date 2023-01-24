Altekma filede nihayet güldü

ALTEKMA, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu 16. hafta kapanış maçında deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti ve tehlikeli bölgeden dışarı çıktı. Tokat'taki ilk seti Altekma 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. Ritmini sürdüren İzmir ekibi ikinci seti de 25-21 kazanarak skoru 2-0 getirdi ve önemli bir avantaj yakaladı. Büyük çekişmenin yaşandığı ve Altekma'nın 3 kez maç sayısı attığı üçüncü seti ev sahibi ekip 33-31 alarak skoru 2-1'e getirdi. Ancak son sette oyun disiplininden hiç kopmayan Altekma 25-19 ile maçtan 3-1 galip ayrıldı.