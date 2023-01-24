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Haberler Spor Altekma filede nihayet güldü

Altekma filede nihayet güldü

24.1.2023

Altekma filede nihayet güldü

ALTEKMA, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu 16. hafta kapanış maçında deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti ve tehlikeli bölgeden dışarı çıktı. Tokat'taki ilk seti Altekma 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. Ritmini sürdüren İzmir ekibi ikinci seti de 25-21 kazanarak skoru 2-0 getirdi ve önemli bir avantaj yakaladı. Büyük çekişmenin yaşandığı ve Altekma'nın 3 kez maç sayısı attığı üçüncü seti ev sahibi ekip 33-31 alarak skoru 2-1'e getirdi. Ancak son sette oyun disiplininden hiç kopmayan Altekma 25-19 ile maçtan 3-1 galip ayrıldı.

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