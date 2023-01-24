Bodrumspor’dan hakeme tepki var

Spor Toto 1'inci Lig'de direkt Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bodrumspor evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olarak 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırırken karşılaşma sonrası mücadelenin hakemi Ozan Ergün'e sert tepki vardı, hakem yönetimine isyan etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir, hakem performansından hiç memnun kalmadıklarını ve çok kötü maç yönetildiğini söyledi. Bir penaltı ve golün iptal edildiğini ifade eden Taşdemir, "Hakemler elbette yenilginin sorumlusu değiller ancak çok kötü maç yönettiler. Maçın her açıdan önüne geçtiler. Lig uzun bir maraton. Bu kaybı telafi edecek gücümüz ve potansiyelimiz var. Zaman zaman oyun disiplininden uzaklaşsak da genelde iyi işler yaptık" dedi.