Stefan Kuntz yorumcu oldu

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Bundesliga maçlarını yorumlamak için 9 maçlık anlaşmasının bulunduğu Sat 1 TV için yine kamera önündeydi. Kuntz, maç önü ve maç sonu yorumculuğu için sahaya inerek karşılaşmaları değerlendirdi. Kuntz, hafta sonu oynanan Leipzig- Bayern Münih maçında da yorumcu olarak Red Bull Arena'da yer aldı. Kuntz, Bundesliga yorumculuğuna Bayern Münih ile Köln'ün 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra yine devam etti. Milli takım teknik adamı Allianz Arena'da kameralar karşısına çıkarak Sat1 TV'de karşılaşmayı yorumladı. Kuntz, geçtiğimiz haftalarda dizinden operasyon geçirmişti.