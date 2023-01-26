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Haberler Spor Stefan Kuntz yorumcu oldu

Stefan Kuntz yorumcu oldu

26.1.2023

Stefan Kuntz yorumcu oldu

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Bundesliga maçlarını yorumlamak için 9 maçlık anlaşmasının bulunduğu Sat 1 TV için yine kamera önündeydi. Kuntz, maç önü ve maç sonu yorumculuğu için sahaya inerek karşılaşmaları değerlendirdi. Kuntz, hafta sonu oynanan Leipzig- Bayern Münih maçında da yorumcu olarak Red Bull Arena'da yer aldı. Kuntz, Bundesliga yorumculuğuna Bayern Münih ile Köln'ün 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra yine devam etti. Milli takım teknik adamı Allianz Arena'da kameralar karşısına çıkarak Sat1 TV'de karşılaşmayı yorumladı. Kuntz, geçtiğimiz haftalarda dizinden operasyon geçirmişti.

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