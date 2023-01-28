  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Dipten zirveye

Dipten zirveye

Ege ekibinin 23 yaşındaki eldiveni Halil Yeral, şampiyonluk kovalayan Samsunspor’a dün 2.5 yıllık imza attı.

28.1.2023

Dipten zirveye

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ateş hattına demir atan Akhisarspor, ara transfer döneminde 1. Lig'e futbolcu gönderdi. Ekonomik ve yönetimsel anlamda zor günler geçiren, son üç sezonda üç lig birden düşen ve amatör kümenin eşiğine kadar gelen Akigolar, 23 yaşındaki file bekçisi Halil Yeral'ı, 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Samsunspor'a gönderdi. Yeşil-siyahlı ekibin altyapısından yetişen Halil, Karadeniz ekibine 2.5 yıllık imza atarak adeta dipten zirveye çıktı. Halil, gösterdiği başarılı performansla iki lig birden sıçrayarak Süper Lig'in en büyük adaylarından olan Samsunspor'un yolunu tuttu.

12 MAÇTA OYNADI, PARLADI
Halil'in kulübe kazandırdığı bonservis bedeli ise açıklanmadı. Akhisarspor'da teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak Samsun'a giden Halil, ilk yarıda 3. Lig'de 12 karşılaşmada kaleyi korudu. Genç kaleci, bu süreçte kalesinde 11 gole engel olamadı. Akhisarspor'un alt yaş grupları ve A takımı haricinde başka bir takımda forma giymeyen Halil, Ege ekibinde 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de toplam 63 maçta sahaya çıktı.

BERKE ÖZBAY

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA