TFF 3. Lig 3. Grup'ta ateş hattına demir atan Akhisarspor, ara transfer döneminde 1. Lig'e futbolcu gönderdi. Ekonomik ve yönetimsel anlamda zor günler geçiren, son üç sezonda üç lig birden düşen ve amatör kümenin eşiğine kadar gelen Akigolar, 23 yaşındaki file bekçisi Halil Yeral'ı, 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Samsunspor'a gönderdi. Yeşil-siyahlı ekibin altyapısından yetişen Halil, Karadeniz ekibine 2.5 yıllık imza atarak adeta dipten zirveye çıktı. Halil, gösterdiği başarılı performansla iki lig birden sıçrayarak Süper Lig'in en büyük adaylarından olan Samsunspor'un yolunu tuttu.

12 MAÇTA OYNADI, PARLADI

Halil'in kulübe kazandırdığı bonservis bedeli ise açıklanmadı. Akhisarspor'da teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak Samsun'a giden Halil, ilk yarıda 3. Lig'de 12 karşılaşmada kaleyi korudu. Genç kaleci, bu süreçte kalesinde 11 gole engel olamadı. Akhisarspor'un alt yaş grupları ve A takımı haricinde başka bir takımda forma giymeyen Halil, Ege ekibinde 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de toplam 63 maçta sahaya çıktı.

BERKE ÖZBAY