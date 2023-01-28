MHK Başkanı Sabri Çelik istifa etti!

Son dönemde artan hakem tartışmalarının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda istifa iddiası gündeme geldi.

MHK Başkanı Sabri Çelik ve yönetim kurulunun, istifasını TFF'ye sunduğu belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Son 10 yılda 8 kez MHK Başkanı değişti. Bu süreçte 6 farklı isim başkanlık görevini üstlendi. O isimler ve görev süreleri şu şekilde;

Yusuf Namoğlu (2014, 2016)

Kuddusi Müftüoğlu (2015)

Sabri Çelik (2019, 2023)

Zekeriya Alp (2019)

Serdar Tatlı (2020)

Ferhat Gündoğdu (2021)