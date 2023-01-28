Pistte telaş var

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan ve bir süre önce kapatılan kentin tek motor sporları yarış pisti, iki ay sonra 2023 yarış takvimine göre motor sporları şampiyonalarına ev sahipliği yapmaya başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Pınarbaşı'ndaki İzmir yarış pistini, kira süresinin dolması nedeniyle 23 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tahliye etti. İzmir'in tek motor sporları yarış pisti bu nedenle sessizliğe büründü. Pistin eksikliklerinin giderilmesinin ardından Mart ayı sonunda 2023 yılı yarış takvimine göre ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacağı açıklandı.

TÜM BAKIMLAR YAPILACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu ile pistin 2023 yılı yarış takviminde kullanılması için görüşmeler yapıldı. Tribünler, padok alanları, elektrik panoları, tuvaletlerin bakım ve onarımı, gerekli yenilemeler, boya badana yapılarak pist kullanıma hazır hale getirilecek" denildi.