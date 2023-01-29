MHK’de deprem

Futbolda son dönemde yaşanan tartışmaların ardından MHK'de dün istifa depremi yaşandı. MHK Başkanı Sabri Çelik dün istifa ederek görevinden ayrıldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün öğleden sonra MHK Başkanı Sabri Çelik ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede TFF Başkanı Büyükekşi'nin, Çelik'in istifasını istediği öne sürüldü. Sabri Çelik de istifasını sundu ve dilekçesi TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi. Çelik'in yanı sıra tüm MHK üyeleri de istifa etti.

YARIN GÖREVE BAŞLAYACAK

Merkez Hakem Kurulu başkanlığı için en kuvvetli ismin Lale Orta olduğu ifade edildi. Orta'nın geçici olarak bu görevi kabul ettiği öğrenildi. Yapılan toplantıda MHK yönetiminin de konuşulduğu yeni isimler üzerinde mutabıka varıldığı zaman TFF'nin resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Yeni MHK'nin görevi Haziran ayındaki seçime kadar geçerli olacak. Orta'nın göreve yarın başlaması bekleniyor. Öte yandan Lale Orta, göreve başlaması durumunda MHK'nin ilk kadın başkanı olacak.





SON 10 YILDA 8. DEĞİŞİM

SON 10 yılda 8 kez Merkez Hakem Kurulu başkanı değişti. Bu süreçte 6 farklı isim başkanlık görevini üstlendi. Bu süreçte koltukta yer alan isimler şöyle: Yusuf Namoğlu (2014, 2016), Kuddusi Müftüoğlu (2015) Sabri Çelik (2019, 2023), Zekeriya Alp (2019), Serdar Tatlı (2020), Ferhat Gündoğdu (2021).