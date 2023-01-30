Aslan’dan gövde gösterisi

SÜPER Lig'in 21. haftasında Giresunspor'u deplasmanda 4-0 yenerek hem galibiyet serisini hem de liderliğini sürdüren Galatasaray, karşılaşma sonrası Kaan Ayhan transferini de açıklayarak şov yaptı. Ligde 10'da 10, resmi maçlarda ise 13'te 13'lük galibiyet serisine imza atan sarı-kırmızılılar, karşılaşma sonrası Sassuolo'dan milli stoperi kiralarken, sağ bek Mert Müldür için de teklif yaptı. Takım olarak çok iyi bir hava yakalayan, bu havanın karşılığını da hem galibiyet serisi hem de liderliğiyle taçlandıran Galatasaray'da yapılan transferlerle kadro derinliği de sağlanırken camiada keyifler yerinde. Teknik direktör Okan Buruk da alınan üst üste galibiyetlerle adını Galatasaray tarihine yazdırdı. Buruk, Galatasaray'ın başında bir sezonda ligde en uzun galibiyet serisine imza attı. 1987-88 sezonunda Mustafa Denizli, 2011-12 sezonunda ise Fatih Terim bir sezonda 9 maçlık lig galibiyeti serisi yakalamıştı.

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