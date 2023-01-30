Buca kendine geldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve iddiasını sürdürmek isteyen Bucaspor 1928, sahasında konuk ettiği Kastamonuspor'u 2-0 yenmeyi başardı. 5'te İrfan'ın kullandığı kornerde savunmadan seken topu önünde bulan Onur'un kafasını kaleci Eray son anda kornere çeldi. 14'te Kemal'in eline çarpan top sonrası hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 17'de atışı kullanan Mehmet Fuat topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 25'te Alper'in sağdan ortasında İrfan'ın pasında ceza yayı üzerinden Erhan Çelenk'in şutunda kaleci Eray bu kez gole izin vermedi.



FARKI İKİYE ÇIKARDI

55'te Abdulaziz'in sağdan içeri çevirdiği topa Muhammed'in gelişine şutu kaleyi bulmadı. 57'de ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Fuat kendini yerde bulsa da son anda Saruhan'ı topla buluşturdu. Bu oyuncu gelişine yerden düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. 68'de İrfan'ın kullandığı serbest vuruşta Onur'un uçarak kafası çok az farkla auta çıktı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve İzmir ekibi sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 45'e yükseltti.



DUMLUPINAR'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, dün konuk ettikleri Kastamonuspor karşılaşmasına ilk 11'de yaptığı iki değişiklikle çıktı. Genç teknik adam takımdan ayrılan Adem Eren'in yerine stoperde kart cezasını tamamlayan Onur'u oynatırken, forvet hattında ise Erhan Şentürk'ün yerine Mehmet Fuat'a görev verdi. İzmir temsilcisinde tedavisi süren Berke Bıyık bu hafta da kadroda yer alamadı.









TARAFTARDAN TAM DESTEK

İZMİR temsilcisinin taraftarları dün oynanan karşılaşmada soğuk havaya rağmen stada akın ederken, maç boyunca desteklerini sürdürdü. Tezahüratlara ısınma bölümünden itibaren başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma boyunca bir an olsun susmadı.







BUCA HATA YAPMADI / BERKE ÖZBAY YAZDI

İlk yarıyı sezon başında koyduğu hedefi gerçekleştirerek zirvede kapatan Bucaspor 1928, ligin ikinci yarısına ise istediği gibi başlayamadı. Oynadığı iki maçta bir yenilgi, bir de beraberlik alarak düşüşe geçen ve liderlik koltuğunu kaptıran İzmir ekibi, dün oynadığı mücadelede Kastamonuspor'u 2-0 yenerek nefes aldı.

Maça istediği gibi başlayan ve topun hakimi olarak pozisyon kovalayan sarı-lacivertliler, aradığı golü penaltıdan Mehmet Fuat'la buldu. Rakibine net pozisyon vermeyen Bucaspor 1928, orta alanda yaptığı presle rakibinin oyun kurmasına izin vermedi. Meşin yuvarlağı kalesinden uzak tutmayı başaran İzmir ekibi, ilk yarıda yakaladığı diğer pozisyonları değerlendiremedi ve soyunma odasına 1-0'lık skorla moralli girdi. Sarı-lacivertliler ikinci yarıya ise daha iyi başladı. Yaptığı paslarla sağlı sollu ataklarına hız veren İzmir temsilcisi 58. dakikada Mehmet Fuat'ın asistinde Saruhan'la galibiyeti perçinledi.



MEHMET FUAT DAMGA VURDU

Dün rakibinin sınırlı gücüne karşı kendisini çok yormadan kazanan Fırtına, çok kritik bir galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler kendisi için 6 puan değerindeki maçta sadece 3 puan değil, aynı zamanda moral-motivasyonu ve özgüvenini de geri kazandı. Ayrıca forvet Mehmet Fuat'ın oyununa da değinmek lazım. O kadar verimli ve olgun bir oyun sergiliyor ki 'Sahada olması Buca'yı 1-0 öne geçiriyor' desek yalan olmaz. Bu sezon biraz Erhan Şentürk'ün arkasında kalan Mehmet'in bu takımın ilk on birinin değişilmezi olması lazım. Dün attığı gol ve yaptığı asistle daha önce defalarca yaptığı gibi bunu tescillemiş oldu... Buca taraftarı ise soğuk havaya rağmen tribünlerdeki yerini alırken, takımlarına maç boyunca harika destek oldu.

Bu galibiyetin yarısı futbolcuların, yarısı da kesinlikle taraftarın başarısı.