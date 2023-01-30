Golcüler iş başında

TFF 3. Lig 1. Grup'ta taraftarının önünde 1922 Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdüren Karşıyaka, bir kez daha usta golcüleriyle sonuca gitmeyi başardı. Yeşil-kırmızılıların skor üretmekte zorlandığı anlarda sahneye çıkan Emre Gemici, jeneriklik bir golle kilidi açtı. Kimsenin beklemediği bir anda yaklaşık 30 metreden 1922 Konyaspor kalecisi Ozan Can'ı avlayan "Gol Kralı" apoletli Emre, klasını konuşturarak takımını rahatlattı. Usta forvet toplam gol sayısını 5'e çıkardı. Karşıyaka, bu kez oyuna sonradan giren Fatih Taşdelen'in 78'inci dakikadaki golüyle rahatladı. Emre Gemici'nin pasını asiste çeviren Fatih ise toplamda 8 gole ulaştı. Fatih Taşdelen ve Emre Gemici ikilisi, yeşil-kırmızılı ekibin bu sezon kaydettiği 25 golün 13'ünün altına imza atmayı başardı.



ALTI MAÇTIR YENİLMİYOR

Lider Yeni Mersin İdmanyurdu ile puan farkını 7'ye düşüren ve önümüzdeki hafta düşme hattındaki Şile Yıldızspor'a konuk olacak Karşıyaka, Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırırken yenilmezliğini de sürdürdü. Yeşil-kırmızılılar, son 6 maçta yenilgi yüzü görmezken bu süreci 4 beraberlik ve 2 galibiyetle kapattı.

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