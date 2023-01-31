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Dinçel fark yarattı

kinci Lig’e göz diken Karşıyaka, yeni teknik patronunun yönetiminde çıktığı altı maçta hiç yenilmedi, bu süreçte 4 beraberlik 2 galibiyet aldı

31.1.2023

Dinçel fark yarattı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 1922 Konyaspor'u yıldızları Emre Gemici ve Fatih Taşdelen'in golleriyle 2-0 mağlup ederek lider Yeni Mersin İdmanyurdu'yla arasındaki puan farkını 7'ye indiren Karşıyaka, teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde çok farklı. Yeşilkırmızılılarda ilk yarının son 3 haftasında göreve başlayan tecrübeli teknik adam, yeşil-kırmızılı ekiple çıktığı her maçta sahadan puanla ayrılmayı başardı. Dinçel yönetiminde ilk 3 maçta Kaf- Kaf, Yeni Mersin İdmanyurdu, Belediye Kütahyaspor ve Elazığspor'la berabere kalarak devreyi tamamlamıştı.

36 PUANA YÜKSELDİ
KSK, 2. yarıda iç sahada Nevşehir Belediye'yi 4-2, 1922 Konya'yı 2-0 yenerken, Derincespor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sezon ilk kez 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Karşıyaka, grupta 36 puanla dördüncü sırada haftayı tamamladı.

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