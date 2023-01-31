Dinçel fark yarattı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 1922 Konyaspor'u yıldızları Emre Gemici ve Fatih Taşdelen'in golleriyle 2-0 mağlup ederek lider Yeni Mersin İdmanyurdu'yla arasındaki puan farkını 7'ye indiren Karşıyaka, teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde çok farklı. Yeşilkırmızılılarda ilk yarının son 3 haftasında göreve başlayan tecrübeli teknik adam, yeşil-kırmızılı ekiple çıktığı her maçta sahadan puanla ayrılmayı başardı. Dinçel yönetiminde ilk 3 maçta Kaf- Kaf, Yeni Mersin İdmanyurdu, Belediye Kütahyaspor ve Elazığspor'la berabere kalarak devreyi tamamlamıştı.

36 PUANA YÜKSELDİ

KSK, 2. yarıda iç sahada Nevşehir Belediye'yi 4-2, 1922 Konya'yı 2-0 yenerken, Derincespor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sezon ilk kez 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Karşıyaka, grupta 36 puanla dördüncü sırada haftayı tamamladı.