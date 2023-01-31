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Haberler Spor Galatasaray’dan Metehan tamam

Galatasaray’dan Metehan tamam

31.1.2023

Galatasaray’dan Metehan tamam
Ara transferde Junior Fernandes ve Ballou Tabla'yı kadrosuna katan Manisa FK'nın, Süper Lig'in devi Galatasaray'dan Metehan Baltacı'yı kiralık olarak kadrosuna dahil etmek için hamle yaptığı iddia edildi. Genç oyuncuya talip olan siyahbeyazlıların Metehan Baltacı için ısrarcı olduğu öğrenildi. Bu sezon 2 kez Türkiye Kupası 2 defa ise Türkiye Rezerv liginde top koşturan 20 yaşında defans oyuncusu için transfer teklif edildiği öne sürüldü. Ankaragücü'nü reddeden Galatasaray'ın, genç oyuncuyu deneyim kazanması için Manisa Futbol Kulübü'ne vermeye ikna olduğu gelen haberler arasında. Metehan Baltacı, sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişti.
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