Manisa FK’da deprem

Spor Toto 1. Lig'de son olarak Denizlispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü'nde flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Levent Eriş ile yollarını ayırdı. Deneyimli teknik adam yönetimle yaptıkları görüşmede karşılıklı olarak anlaştıklarını açıkladı. Bu sezon başında Manisa FK'nın başına geçen 60 yaşındaki çalıştırıcı, 20 lig maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

'ALNIM AÇIK YÜZÜM AK'

Manisa FK'nın ve Manisa şehrinin kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade eden teknik direktör Levent Eriş, "Ben Manisa'da şampiyonluklar yaşadım. Bu kent benim için çok kıymetli. Manisa Futbol Kulübü'yle de yollarımızın ayrılması gerekiyordu. Burayı ben her zaman çok seviyorum" dedi.

Vedanın ardından Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Eriş, "Denizlispor maçının ardından yönetimle karşılıklı olarak konuşarak ayrılma kararı aldım. Çok genç ve büyük bir camia ile çalıştım. Burada çok güzel günler geçirdim. Kesinlikle kimseye kırgınlığım yok. Bu takımın çok daha iyi yerlerde olması için alınmış bir karardı. Ben üzülerek görevi bırakıyorum" ifadelerini kullandı. Şehri çok iyi şekilde temsil ettiğine inandığını vurgulayan Eriş, "Bu ayrılık nedeniyle kesinlikle şehirle ters düşmedim. Camia benim samimiyetimi ve başarmaya çalıştığımı çok iyi biliyor. Tertemiz gençlerle uzun süre mücadele ettim" dedi.

İLK ADAY YALÇIN KOŞUKAVAK

Teknik direktör Levent Eriş ile yolların ayrılmasının ardından Manisa Futbol Kulübü'nde, Yalçın Koşukavak ismi gündeme geldi. Daha önce Göztepe ve Karşıyaka'da yardımcı antrenörlük yapan Yalçın Koşukavak, Manisaspor, Bursa Nilüfer, Şanlıurfaspor, Altay, İstanbulspor, Gazişehir, Bursaspor, Denizlispor ve Kayserispor'da ise teknik direktörlük görevi yaptı. Siyah-beyazlı takımın tecrübeli teknik direktörle imza aşamasına geldiği iddia edilirken, pürüzlerin giderilmesinin ardından önümüzdeki günlerde anlaşmanın resmiyete kavuşacağı öne sürüldü.

ÜMİT YÖNEY