Manisa Futbol’da Koşukavak devri

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hedefinin uzağında kalınca kulübe önceki yıllarda şampiyonluk yaşatan teknik direktör Levent Eriş'le yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, dümene Yalçın Koşukavak'ı geçirdi. Kalecilik yıllarının ardından teknik direktörlük kariyerinde Karacabey Belediyespor, Altay, İstanbulspor, Bursaspor ile Süper Lig'de Gaziantep FK, Denizlispor ve Kayserispor'u çalıştıran 51 yaşındaki Koşukavak, kulüpte 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkan Mevlüt Aktan, "Kulübü dönüştürmeye çalışıyoruz. Hem tesisleşme hem de oyuncu bazında birçok değişiklikler yapmaya çalıştık. Levent Eriş hocamızla belli bir yere kadar mesafe kat ettik. Biz emekleri için kendisine çok teşekkür ediyoruz. O bizim için her zaman değerli olacaktır. Bundan sonraki süreçte kulübün bünyesine uyabilecek, bizim kalp atışlarımızla hareket edebilecek, hedefi olan ve aynı zamanda da bu dönüşümde birlikte olabileceğimiz, tanıdığımız, bildiğimiz Yalçın hocamızla oturduk, anlaştık. Kendisi kulübümüzü de yakından tanıyor. Hocalığı ve bilgisini tartışmaya gerek yok. Kendisine bizi tercih ettiği için de teşekkür ediyoruz" dedi.

'BİR OYUN MODELİ İNŞA EDECEĞİZ'

YALÇIN Koşukavak, "Değerli insanların, değerli projeler yaptığı bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu kulüp politikasına kendimce faydalı olmak için bugünden itibaren elimden ne geliyorsa ekip arkadaşlarımla beraber yapacağız. Hepimizin malumu ülke futbolunda kulüplerin ekonomisi üretimden uzak ama burada farklı bir yapı ve özverili insanlar var. Uzun zamandır takip ediyorum. Tesisi de gezdim, altyapıdaki organizasyonları da biliyorum. Bu yapılara yabancı bir antrenör değilim. Ligde de bir yarış var. Bir oyun modeli ortaya koymamız lazım. Bir oyun modeli inşa ederken, yarışmamız gerektiğini de unutmadan mücadele edeceğiz. Kentten ricam bu takıma destek versinler. İnşallah onların gurur duyacağı, onları heyecanlandıracak bir takım inşaa edeceğiz" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK