Ayberk sürprizi

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Galatasaray'dan genç stoper Metehan Baltacı'yı kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. 20 yaşındaki futbolcu, satın alma opsiyonu olmadan, anlaşma gereği belli bir maç oynama sayısıyla kadroya dahil olurken, Süper Lig'in devi Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Metehan Baltacı'nın kiralık transferi sırasında Manisa FK ile 18 yaşındaki Ayberk Karapo transferinde sezon sonunda öncelik için sözlü bir mutabakat sağladı. Porto, Bayern Münih ve Manchester City'nin scout ekiplerinin de takibinde olan Ayberk'i mercek altına alan Galatasaray kurmayları, sezon sonunda oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon İskenderunspor'da kiralık olarak forma giymişti. Metehan, bu sezon G.Saray'da kupada 2 maça çıktı.

KOŞUKAVAK SAHAYA İNDİ

LİGDE 5 Şubat Pazar günü lider Yılport Samsunspor'u ağırlayacak Manisa FK'da Levent Eriş'in yerine rümene geçen yeni teknik direktör Yalçın Koşukavak da takımıyla ilk antrenmana çıktı. Koşukavak, ilk idmanda futbolcularıyla yakından ilgilendi. Siyah-beyazlılarda, Nizamettin Çalışkan dışında eksik yok.