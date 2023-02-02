Cim-Bom geri döndü

Süper Lig'de lider Galatasaray, iki kez geriye düştüğü maçta evinde Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. 11. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Geraldo'nun son çizgiye inerek yerden yaptığı ortada kale önünde Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1. 16'da sağ taraftan Geraldo'nun yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Avounou'nun şutunda Muslera sektirdiği topu iki hamlede kontrol etti.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

32'de Mertens'in kullandığı köşe atışın- Nelsson arka direğe indirdi. Arka direk dibinde Abdulkerim'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 39'da sol taraftan Avounou'nun yaptığı ortada ceza sahası içi sağ çaprazından Oğuz Gürbulak gelişine bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2. 59'da ceza sahasında yaşanan karambolde top Popov'un eline çarptı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. 60'da topun başına geçen Icardi, panenka ile topu ağlara yolladı: 2-2. 77'de Avounou rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart ile atıldı. 83'te Abdülkerim sol kanattan ortasını açtı, Icardi kafayla skoru belirledi: 3-2.

Levent TÜZEMEN yorumladı

G.SARAY'IN İSYANKARI!

Galatasaray resmen sırat köprüsünden geçti. Okan Buruk'un Giresun'daki kadroyu bozması ilk yarı G.Saray'ın başını ağrıttığı gibi soyunma odasına yenik girmesine neden oldu. Rashica'yı oynatma uğruna sol beke Emre'yi koyup Dubois ile Barış'ı kulübede oturtması G.Saray'ın sol tarafının felç olmasına neden oldu. Geraldo'yu scoutlar izleseydi, herhalde Avrupa'nın büyük kulüplerine transfer ederlerdi. Angolalı, Emre'nin başını çalımlarla döndürdü. G.Saray kalesinde Ümraniye'nin gollük pozisyonlar bulmasını sağladı. Emre'nin kötü oyunu, Rashica'nın etkisizliği takıma olumsuz olarak yansıdı. Buruk'un, 25'te Emre ve Rashica'yı oyundan almaması çok büyük hataydı. Büyük hocalar kritik zamanlarda büyük kararlar vererek ön plana çıkar. İkinci yarıya Yunus ve Dubois ile başlamak, Rashica ile Emre'yi çıkarmak Okan hocanın geç de olsa doğru hamlesiydi. Bu değişim, G.Saray'ın pas oyununa olumlu yansıdı ve Ümraniye kalesinde müthiş pozisyonlar bulmasına neden oldu.

Abdülkerim akıllı bir gole imza atarken, İcardi'nin golünde de yaptığı ortada topu Arjantinli'nin kafasına oturttu. Ama sahada Torreira diye bir adamı hayranlıkla izledik. Herkesin açığını kapattı. Tüm ikili mücadeleleri kazandı, müthiş toplar çaldı. G.Saray'ın isyankarıydı... Maç sonu, tribünlerin üçlü çektirmek için Lucas Torreira'yı çağırması, sahada kimin ne kadar etkili oynadığının ödülüydü. İcardi, panenka penaltısının dışında mükemmel bir kafa golü attı. G.Saraylı oyuncular, yaptıkları muhteşem dönüşle psikolojik olarak güçlendi ve öz güvenlerinin darbe almasına izin vermedi. Ümraniye'ye karşı kaybedilecek puan veya puanlar, G.Saray'a şampiyonluk yarışında ciddi çelme olurdu. Hakem Cihan Aydın'ı kutluyorum, yine mükemmel maç yönetti. Pozisyonlara yakındı. Şüpheli pozisyonların hepsinde VAR'la konuştu.