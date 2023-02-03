Arkas Spor zorlu seride terliyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde evinde aldığı 3-2'lik Hekimoğlu Global yenilgisinin ardından deplasmanda Hatay BŞB'yi 3-0 yenerek moral bulan Arkas Spor, önümüzdeki 3 hafta birbirinden zorlu sınavlara çıkacak. Ligde cumartesi günü lider Halkbank'ı konuk edecek 3'üncü sıradaki İzmir ekibi, gelecek hafta deplasmanda zirve takipçisi Ziraat Bankkart'la kozlarını paylaşacak. Mavi-beyazlılar, 3 haftalık zorlu serinin son ayağında ise bir basamak altında yer alan Fenerbahçe HDI Sigorta'yı ağırlayacak. İlk yarıda Halkbank'a (D) 3-0, Ziraat Bankkart'a 3-2 yenilip, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Arkas Spor, 2. devre rakipleri önünde kayıp istemiyor.

DİĞER