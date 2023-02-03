  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Arkas Spor zorlu seride terliyor

Arkas Spor zorlu seride terliyor

3.2.2023

Arkas Spor zorlu seride terliyor
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde evinde aldığı 3-2'lik Hekimoğlu Global yenilgisinin ardından deplasmanda Hatay BŞB'yi 3-0 yenerek moral bulan Arkas Spor, önümüzdeki 3 hafta birbirinden zorlu sınavlara çıkacak. Ligde cumartesi günü lider Halkbank'ı konuk edecek 3'üncü sıradaki İzmir ekibi, gelecek hafta deplasmanda zirve takipçisi Ziraat Bankkart'la kozlarını paylaşacak. Mavi-beyazlılar, 3 haftalık zorlu serinin son ayağında ise bir basamak altında yer alan Fenerbahçe HDI Sigorta'yı ağırlayacak. İlk yarıda Halkbank'a (D) 3-0, Ziraat Bankkart'a 3-2 yenilip, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Arkas Spor, 2. devre rakipleri önünde kayıp istemiyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA