Hentbolda kupa kuraları çekildi

HENTBOLDA Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final kuraları çekildi. Ankara'daki THF Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kura çekimine kupada mücadele edecek olan İzmir Büyükşehir Belediyespor'un kadın ve erkek takımının rakipleri belli oldu. Bolu'nun ev sahipliğinde yapılacak HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Sekizli Finali'nde İzmir BŞB, Yenimahalle Bld ile eşleşirken mücadele 23 Şubat Perşembe günü oynanacak. Konya'da yapılacak Erkekler Sekizli Final'inde ise İzmir BŞB, çeyrek final maçında 15 Mart Çarşamba günü Beşiktaş Yurtbay Seramik ile karşı karşıya gelecek.

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