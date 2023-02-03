  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Hentbolda kupa kuraları çekildi

Hentbolda kupa kuraları çekildi

3.2.2023

Hentbolda kupa kuraları çekildi
HENTBOLDA Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final kuraları çekildi. Ankara'daki THF Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kura çekimine kupada mücadele edecek olan İzmir Büyükşehir Belediyespor'un kadın ve erkek takımının rakipleri belli oldu. Bolu'nun ev sahipliğinde yapılacak HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Sekizli Finali'nde İzmir BŞB, Yenimahalle Bld ile eşleşirken mücadele 23 Şubat Perşembe günü oynanacak. Konya'da yapılacak Erkekler Sekizli Final'inde ise İzmir BŞB, çeyrek final maçında 15 Mart Çarşamba günü Beşiktaş Yurtbay Seramik ile karşı karşıya gelecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA