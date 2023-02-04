3. Lig’de heyecan rüzgarı

TFF 3. Lig bugün Ege'yi ilgilendiren iki zorlu karşılaşmaya sahne olacak. 1. Grup'ta zirve takibinde olan Karşıyaka, ateş hattının bir üst basamağında konumlanan Şile Yıldızspor'a konuk olacak. Şile Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Haluk Gürsoy yönetecek. Yeşil-kırmızılılarda kart cezalısı konumunda olan Fatih Ergen görev yapamayacak. Son transfer olarak kadroya dahil edilen ön libero Soner Birinci'nin lisansı ise çıktı. 3. Lig 2. Grup'ta ise son 9 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alan Turgutluspor'un, deplasmanda Play-Off hattında yer alan Orduspor'a Yeni Ordu Stadı'nda konuk olacağı maçı Sercan Akgül yönetecek. Her iki mücadelenin başlama düdüğü 14.00'te çalınacak.

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