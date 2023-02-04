Bergama bombaladı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta takviye çalışmalarını sürdüren Bergama FK, transferde bombaları art arda patlattı, imza şov yaptı. Ligde ikinci yarıya ikide iki yaparak giren İzmir temsilcisi, kadrosunu sekiz futbolcuyla takviye etti. Bergama ekibi, Yozgatspor 1959'dan 20 yaşındaki defans Bekir Can Uğur, Şile Yıldızspor'dan 24 yaşındaki defans Arda Can, Bayern Alzenau'dan 21 yaşındaki defans Emrecan Heptazeler, Trabzonspor U-19'dan 20 yaşındaki sağ bek Emre Koskor, Yomraspor'dan 24 yaşındaki merkez orta saha Enes Dada ile 20 yaşındaki sol kanat Mustafa Doğan, Altınordu'dan 19 yaşındaki forvet Abdullah Soğucak ve son olarak GMG Kastamonu'dan 22 yaşındaki forvet Efe Görgülü ile anlaşma sağlandı. Kırmızı- lacivertliler imzaları sosyal medya hesabından duyurdu.

11 TAKVİYE YAPTI

Kadrosuna 8 takviye birden yapan Bergama FK, daha önce Süleyman Okçu, Aziz Kızılgün ve Orhan Gülle'yi renklerine bağlamıştı. Bergama'da Yiğit Gökoğlan, Murat, Semih, Batuhan, Yiğit Kerem, Berke ve Tuğcan'la ise yollar ayrılmıştı.

BERKE ÖZBAY